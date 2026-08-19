Imbituva fará velório em ginásio de esportes para os mortos no acidente da BR-373

Corpos serão velados em um único espaço para que a comunidade possa se despedir coletivamente das vítimas

A cidade de Imbituva (PR), nos Campos Gerais, organiza um velório coletivo para as vítimas do acidente na BR-373, em Ipiranga, na madrugada desta quarta-feira (19). A colisão frontal entre um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde e uma carreta deixou 23 mortos e cinco feridos. 22 pessoas que morreram eram de Imbituva, enquanto o 23º morto é o motorista da carreta. O velório será realizado no ginásio de esportes da cidade, com os corpos sendo velados em um único espaço para que a comunidade possa se despedir coletivamente das vítimas.

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O acidente ocorreu por volta das 3h30 no km 209 da BR-373. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com o micro-ônibus. O motorista da carreta também morreu. O micro-ônibus transportava 27 pessoas, sendo 26 passageiros e o motorista. Vinte e duas pessoas morreram no local; a 23ª vítima foi o caminhoneiro. Cinco pessoas sobreviveram e foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa.

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A Polícia Científica do Paraná concluiu a identificação das 23 vítimas. São 21 adultos e duas crianças. Entre os adultos, há 13 mulheres e oito homens.

Confira a lista completa das vítimas fatais, divulgada pela Prefeitura de Imbituva:

- Alex Rivail Machado da Silva (motorista da carreta), 26 anos

- Erick Cezar Wiertel (motorista do micro-ônibus), 38 anos

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- Azelia Grisoski Stadler, 75 anos

- Valderi Stadler, 47 anos

- Willieny Brandt Marconato, 32 anos

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- Marcos Vinicius Marconato, 45 anos

- Meirielli Neiverth Marconato, 44 anos

- Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos

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- Ivonete das Graças Malaquias, 59 anos

- Miriam Vieira Magalhães, 50 anos

- Nelson Luiz Bronguel, 61 anos

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- Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos

- Edineia Lemes Batista, 38 anos

- Liane Bienert, 56 anos

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- Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos

- Rosemari Nortok Cosmo, 58 anos

- Lucimara Guilherme, 30 anos

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- Adenilson Chaves dos Santos, 37 anos

- Cinthia Souza de Oliveira, 35 anos

- João Paulo de Almeida

- Cristiane Luíza da Silva

- Elisandra Batista, 6 anos

- Criança não identificada

Corpos estão sendo liberados pelo IML

Os corpos estão sendo liberados gradualmente pela Polícia Científica. Familiares foram orientados a procurar o órgão em Ponta Grossa para os procedimentos de reconhecimento e liberação. O velório coletivo está previsto para ocorrer assim que todos os corpos forem liberados.

Os cinco sobreviventes são: Edenilda Taymara Pereira de Medeiros, Assis Cabreira, Elio Antônio Rosa, João Miguel Pereira e uma criança de seis anos. Eles seguem internados em hospitais de Ponta Grossa. A Prefeitura de Imbituva disponibilizou equipes de psicólogos e enfermeiros para acolher as famílias das vítimas.