Imagens revelam trajeto de idosa antes de desaparecer em Maringá





A Polícia Civil do Paraná investiga o desaparecimento de Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos, vista pela última vez na segunda-feira (15), quando teria embarcado em um ônibus de Maringá com destino a Nova Londrina, no noroeste do estado.

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Câmeras de segurança registraram a idosa caminhando perto de sua residência e descendo de um veículo do transporte coletivo nas imediações da rodoviária maringaense.

A principal linha de investigação, baseada em informações preliminares ainda não confirmadas oficialmente, aponta para uma viagem voluntária motivada por um possível relacionamento mantido em segredo com um homem não identificado.

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Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos - Foto: Reprodução Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos - Foto: Reprodução

O rastreamento do trajeto da idosa, no entanto, enfrenta obstáculos no município de destino. De acordo com a delegada Angélica Ferreira, o terminal rodoviário de Nova Londrina não possui circuito interno de monitoramento, o que impede a confirmação de que Eulália tenha efetivamente desembarcado na cidade.



Para reconstruir os passos da mulher, os investigadores concentram os esforços na busca por imagens de pontos estratégicos de ambos os municípios e na coleta de depoimentos. A polícia informou que familiares e testemunhas já foram ouvidos na tentativa de elucidar o caso.

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As buscas continuam em andamento enquanto a equipe policial tenta mapear o roteiro exato da viagem e localizar a desaparecida.

A família aguarda novas informações sobre o paradeiro de Eulália, e as autoridades ressaltam que qualquer denúncia que possa auxiliar na resolução do caso deve ser repassada à Polícia Militar, de forma anônima, por meio do telefone 190.