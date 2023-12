Imagens mostram tornado se formando sobre cidade do Paraná; veja

Moradores da região norte de Cascavel, oeste do Paraná, se depararam com um fenômeno assustador no início da noite desse domingo (3): um princípio de formação de um tornado. Uma pessoa gravou o momento e enviou as imagens à CGN. (Assista abaixo)

No registro, é possível ver várias nuvens e algumas delas se unindo, formando um funil. Elas giram (como é típico em um tornado) e se aproximam do solo, mas não chegam a tocá-lo.

A rajada de vento acaba se dissipando, dando fim ao fenômeno.

Veja:

CGN - Central Gazeta de Notícias continua após publicidade

Apesar do susto, não foram registrados grandes danos.

Alerta de temporal

Um alerta amarelo de tempestades foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (4). O aviso vale para todos os municípios do Paraná.

O instituto aponta que há possibilidade de até 50 milímetros de chuva e queda de granizo. Ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h podem ser registrados. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

