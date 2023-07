Imagens mostram situação de cooperativa C. Vale após explosão; veja

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o tamanho da destruição causada na cooperativa C. Vale, em Palotina, oeste do Paraná, logo após uma sequência de explosões. O governador em exercício Darci Piana visitou o local da explosão nesta quinta-feira ao lado do prefeito de Palotina, Luiz Ernesto de Giacometti, representantes da C. Vale e outras autoridades.

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas e o trabalho de limpeza do local. Os trabalhos estão dedicados à retirada do volume de grãos de milho do silo 3. Essa operação é realizada de maneira intensa e gradual, e contará com apoio de sugadores de grãos.

No momento são oito óbitos confirmados (sete no local e uma pessoa que havia sido transferida para Cascavel), 11 internados em diferentes regiões do Estado e uma vítima continua desaparecida.

A Secretaria de Estado da Saúde permanece em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares. Três transferências devem ocorrer ainda nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Dois pacientes de Cascavel e um paciente de Palotina vão para o Hospital de Universitário de Londrina (dois para a UTI e um para a enfermaria).

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. A Polícia Científica está utilizando um equipamento scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar o levantamento pericial.

