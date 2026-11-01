Imagens mostram estragos e granizo após temporal provocado por supercélula no PR

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram fortes rajadas de vento e chuva de granizo causadas por um temporal que atingiu cidades do Centro-Sul do Paraná na tarde deste domingo (1º). A tempestade, provocada pela passagem de uma supercélula, deixou um rastro de destruição em municípios como Marquinho, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pitanga e, segundo a Defesa Civil, agora se desloca em direção a Guarapuava.

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Os estragos foram significativos nas áreas afetadas. Em Marquinho, árvores caíram sobre as vias, bloqueando o trânsito, enquanto postes e fios de alta tensão foram derrubados nas ruas, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros para a desobstrução das pistas. No município de Laranjal, a força dos ventos destelhou barracões e causou a queda de árvores, gerando prejuízos também na área rural.

O fenômeno meteorológico no estado foi desencadeado por um sistema de baixa pressão localizado entre o Paraguai e o norte da Argentina, combinado com o calor e instabilidades na atmosfera. O cenário levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir alertas amarelo e laranja para o Paraná, válidos inclusive para o feriado de Finados, nesta segunda-feira (2). O alerta amarelo abrange todos os municípios, indicando chuvas intensas, enquanto o laranja, vigente para a maior parte do estado, adverte para tempestades severas, com precipitações volumosas, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

De acordo com o Inmet, as áreas de baixa pressão no interior da América do Sul estão intensificando as instabilidades na porção Centro-Sul do Brasil. Somado a isso, um canal de umidade que conecta as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste até o norte da Região Sul tem favorecido a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas isoladas, além de aumentar a sensação de tempo abafado.

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1 de 5 Reprodução Jornal Repórter do Vale Foto: Borrazópolis Autor: Reprodução Jornal Repórter do Vale

2 de 5 Reprodução Jornal Repórter do Vale Foto: Cândido de Abreu Autor: Reprodução Jornal Repórter do Vale

3 de 5 Reprodução Jornal Repórter do Vale Foto: Entre Bandeirantes e Itambaracá Autor: Reprodução Jornal Repórter do Vale

4 de 5 Reprodução Curitiba RMC Notícias Foto: Entre Pitanga e Manoel Ribas Autor: Reprodução Curitiba RMC Notícias

5 de 5 Reprodução Jornal Repórter do Vale Foto: PR-466, em Pitanga Autor: Reprodução Jornal Repórter do Vale



