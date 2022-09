Imagens de monitoramento mostram PM atirando contra mulher no PR; veja

Da Redação

A situação já teria resultado em pelo menos uma pessoas morta, do sexo feminino, mas a informação não foi confirmada ainda

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um soldado da policial militar atira contra uma mulher no final da tarde desta terça-feira (13), na Rua Francisco Nunes, próximo à esquina com a Rua Chile, no bairro Rebouças, em Curitiba. De acordo com testemunhas, o homem chegou em uma moto, abordou a mulher que estava com uma adolescente dentro do Citroën C3 e atirou contra ela.

O atirador seria um policial do Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e a vítima dos disparos, que acabou falecendo, é a sua própria esposa. Em seguida ao homicídio, o homem se trancou dentro de um veículo Citroen de cor branca e equipes de negociação da PM estão no local negociando a rendição dele.

Um outro vídeo que chegou à redação do Bem Paraná mostra o policial falando que foi vítima de abuso da mulher: “Homem também sofre abuso, procurem ajuda”, diz o PM, chorando.

O isolamento da área no Rebouças, que envolve duas quadras para baixo e duas quadras para cima do local da ocorrência, causa transtornos no trânsito da região. Por conta disso, motoristas devem evitar passar pelo local. Os comerciantes da região também estão ‘sitiados’ na região aguardando o fim da situação.

Com informações do Bem Paraná.

