Imagens confirmam versão de casal sobre sumiço de criança de 2 anos

Foram divulgadas nesta terça-feira (13) imagens de videomonitoramento do dia do desaparecimento do menino Thiago Vinicius, de 2 anos, na Usina Três Bocas, que confirmaram a versão dada pela mãe e o pelo namorado. Veja o vídeo abaixo.

As imagens são de um comércio próximo a PEL II (Penitenciária Estadual de Londrina). No veículo branco, estavam a mãe e o padrasto. Na primeira imagem, o carro segue tranquilamente no sentido centro. Na segunda imagem, o veículo está em alta velocidade. Seria o momento em que o casal percebe o sumiço do menino e volta para o Parque Daisaku Ikeda.

Para o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) e a Delegacia de Homicídios, as imagens confirmam o que foi dito no depoimento do dois sobre o paradeiro do garotinho.

A babá da criança, testemunha que seria ouvida na tarde dessa terça, não compareceu. “Foram ouvidas várias testemunhas pela manhã. Agora pela tarde estava agendado para a babá da criança. Ela de certa forma ia identificar a personalidade da criança, por que foi informado que seria uma criança bastante ativa que teria costume de correr, fugir, se esconder. Então tudo isso seria relevante para confirmar esse padrão de comportamento da criança”, afirmou a delegada Lívia Pini.

O próximo passo será solicitar órgãos ligados ao governo do Estado para auxiliar na localização da criança, que pode ter se afogado e ter sido levado pelas águas do ribeirão.

