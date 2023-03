Imagens aéreas mostram destruição em Bandeirantes após inundação; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Devido ao alto volume de chuvas na região, 12 bairros do município foram afetados

Moradores da cidade de Bandeirantes, no Norte do Paraná, vivem momentos de terror após uma barragem transbordar e a água invadir e destruir inúmeras casas na manhã deste domingo (05).O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para auxiliar as famílias.

continua após publicidade .

Imagens aéreas foram feitas no município e revelam a destruição causada pela água. Nos registros de Alysson Silva, da E.motion Films, é possível ver vários locais alagados. De acordo com autoridades, não há registro de feridos. Veja no final da matéria.

LEIA MAIS: Barragem transborda e causa destruição em cidade do Paraná

continua após publicidade .

Jaelson Ramalho Matta, prefeito de Bandeirantes, declarou situação de Calamidade Pública nas áreas do município que foram danificadas. Em um pronunciamento no período da tarde deste domingo (05), ele afirmou que uma tromba d’água foi a responsável pelos alagamentos

Devido ao alto volume de chuvas na região, principalmente em Santa Amélia, 12 bairros do município foram afetados e cerca de mil moradores tiveram danos em residências. "Foi uma tromba d’água devido ao volume de chuvas na região. […] Não tenham medo, não há risco de rompimento. A situação está sob controle”, disse Matta.

Ainda segundo a Prefeitura, as aulas do município estão suspensas nesta segunda (06), e os moradores estão recebendo alimentação e assistência, além disso, foram disponibilizados pontos de arrecadação de doações.

Na manhã desta segunda-feira (06), o deputado federal, Beto Preto, se pronunciou nas redes sociais sobre a tragédia no município. "Mais de mil pessoas estão desabrigadas em Bandeirantes após uma barragem transbordar neste domingo. Felizmente, não há registro de mortos ou feridos. Estou em contato com a Defesa Civil e presto minha solidariedade a toda população afetada", escreveu.

Assista: null - Vídeo por: Alysson Silva

Siga o TNOnline no Google News