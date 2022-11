Imagens aéreas mostram destruição após deslizamentos no PR e SC; veja

Da Redação

Fortes chuvas causaram deslizamentos de terras em diversos pontos dos Estados do Paraná e Santa Catarina. Todas as rodovias de acesso entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral paranaense foram atingidas e apresentam pontos de bloqueio nesta terça-feira (29). Confira a galeria de fotos acima.

Entre as rodovias afetadas estão a BR-376, BR-116 e a BR-277.

Veja imagens:

Até o momento, o deslizamento na BR-376 causou a morte de duas pessoas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O primeiro falecimento foi confirmado nesta manhã (29), enquanto a segunda morte acaba de ser anunciada pelo Corpo de Bombeiros. Ao menos quinze carros e seis caminhões foram arrastados pela lama.

A Defesa Civil do Paraná afirmou que ainda não é possível precisar o número de vítimas e desaparecidos no deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, devido às condições climáticas que dificultam os trabalhos das equipes de buscas. No entanto, o órgão estadual apontou que a concessionária responsável pela rodovia, a Arteris Litoral Sul, estava ciente do risco.

BR-277

As barreiras da BR-277 cederam no quilômetro 41 e bloquearam a via que dá sentido ao Litoral paranaense. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição se inicia no quilômetro 60, na antiga praça de pedágio da Ecovia.

Ainda conforme a corporação, o tráfego no sentido Curitiba flui em apenas uma faixa. Portanto, é necessário que os motoristas redobrem a atenção, a fim de evitar acidentes.

