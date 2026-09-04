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MARIALVA

Imagem mostra socorristas consolando pais após morte de filha de 7 anos em acidente no PR

Veículo capotou em estrada rural e vítima foi ejetada; após tentativas de reanimação, socorristas sentaram no chão para acolher os pais

Escrito por Da Redação
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Imagem mostra socorristas consolando pais após morte de filha de 7 anos em acidente no PR
Autor Os pais foram consolados pelos socorristas - Foto: Reprodução/ Plantão Maringá

Uma cena de empatia em meio a uma tragédia marcou o atendimento a um acidente que vitimou uma menina de sete anos no último domingo (30), em uma estrada de terra na área rural de Marialva, no norte do Paraná. Após diversas tentativas frustradas de reanimar a criança, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram filmados sentados no chão, abraçando e conversando com os pais da vítima, que choravam desolados ao constatar a morte da filha.

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Nas imagens que registraram o momento de dor, é possível identificar a enfermeira e o motorista da ambulância agachados na terra ao lado da família. A equipe médica prestava o suporte emocional logo após atestar o óbito da criança, que não resistiu aos graves ferimentos sofridos por ter sido ejetada do veículo em movimento.

O acidente ocorreu enquanto pai e filha trafegavam pela via de difícil acesso. Segundo os relatos do homem às autoridades, o automóvel derrapou na estrada rural e capotou, arremessando ambos para fora. O primeiro atendimento à menina foi prestado por um enfermeiro que passava pela região no momento do capotamento. Na sequência, as equipes do Samu chegaram ao endereço utilizando uma ambulância e também um helicóptero.

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) compareceu ao local para registrar a ocorrência e isolar a área. Como procedimento padrão, os policiais submeteram o pai, que conduzia o veículo, ao teste do bafômetro. O exame não identificou o consumo de bebida alcoólica.

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acidente empatia Marialva menina socorristas tragédia
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