Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta após incêndio

Um caminhão pegou fogo na BR-158, próximo da ponte do Rio Xagu, entre os municípios de Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul, no Paraná. Porém, as imagens do incêndio estão repercutindo nas redes sociais por causa de um fato que chama a atenção: o caminhão ficou todo destruído por conta das chamas, mas uma imagem de Nossa Senhora Aparecia, que fica na parte de trás do veículo, ficou intacta.

Um dos motoristas que trafegava pela rodovia parou para ver o acontecimento e ficou admirado, pois o caminhão foi devastado pelo fogo e a imagem continuou alí. Um vídeo do acidente está viralizando na web.

As informações são da CGN.