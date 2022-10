Igreja é invadida e tem quase 30 imagens sacras destruídas, no Paraná

Da Redação

Um caso de intolerância religiosa foi registrado nessa segunda-feira (10) em uma paróquia de São Mateus do Sul, município localizado na região sul do Paraná. A Igreja Matriz da cidade foi invadida e teve quase 30 imagens sacras quebradas, entre elas imagens de santos, de Jesus e de Nossa Senhora. De acordo com a Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, nada foi levado do local. A Diocese de União da Vitória emitiu uma nota, repudiando a profanação.

Nenhum objeto, como, por exemplo, pedras ou martelos, foram localizados no interior da paróquia, o que faz a comunidade acreditar que o criminoso tenha subido no altar para derrubar as peças.

O padre Diego Ronaldo Nakalski, vigário paroquial, informou que uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que tem significado também histórico para São Mateus do Sul, foi destruída. A santa está com a comunidade deste a antiga capela, que fez parte da formação do município.

A polícia irá analisar imagens do circuito de segurança do pátio da igreja e de estabelecimentos comerciais vizinhos. Até o momento, ninguém foi preso.

Nota da Diocese pela profanação causada à Igreja Matriz São Mateus, em São Mateus do Sul

Em resposta ao ocorrido na igreja matriz São Mateus, em São Mateus do Sul, onde por volta do meio dia ocorreu a quebra de 28 imagens de alguns santos, incluindo imagens de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus, Dom Walter Jorge, bispo diocesano de União da Vitória – PR, emitiu uma Nota Oficial na qual se solidariza com os fiéis da Paróquia São Mateus, de toda a cidade, bem como com todos os fiéis católicos diocesanos.

Na Nota, o bispo diocesano também exorta a todos para que, mesmo diante de tão grande profanação, os fiéis tenham e alimentem em si os mesmos sentimentos tidos por Jesus Cristo, que na cruz morreu por todos, mostrando exemplo de amor e misericórdia. Que não alimentem no coração sentimentos de ódio e de divisão, muito latente nos tempos atuais. Contudo, espera e deseja que o caso seja bem apurado e o mais elucidado possível, para que a pessoa responsável “possa responder de modo adequado pelos atos que cometeu e para que outros atos semelhantes a este não venham a acontecer mais”.



Ao final da Nota, mais uma vez Dom Walter Jorge se coloca solidário aos fiéis e manifesta votos de em breve os encontrar para em uma celebração realizar um ato religioso de preces e reparação pelo mal cometido e sofrido na igreja que tem como padroeiros São Mateus e Nossa Senhora da Assunção. A Missa de Repação pela profanação se dará nesta terça-feira, 11 de outubro, às 19h, na igreja matriz São Mateus..

