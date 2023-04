IDR-Paraná lança novos aplicativos para a agropecuária na ExpoLondrina

Da Redação

O lançamento acontece na terça-feira (11)

O Governo do Estado vai entregar quatro novos aplicativos para celular durante a 61ª ExpoLondrina, que será realizada de de 6 a 16 de abril, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina, Norte do Estado. Os aplicativos são todos de serviços de agropecuária – três relacionados a aspectos climáticos e outro para cultura da soja, e foram desenvolvidos pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater. O lançamento acontece na terça-feira (11), às 9 horas, no auditório Gerando Valor (Pavilhão SmartAgro).

Para o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, as funcionalidades destinadas a facilitar a produção no campo beneficiam toda a sociedade. “Elas contribuem para aumentar a produtividade e renda dos produtores e também ajudam a entender parâmetros climáticos que permitem maior cuidado com o meio ambiente”, aponta ele.

CLIMA - Os aplicativos que abordam aspectos climáticos têm impacto direto nas lavouras. “Variáveis climáticas influenciam toda a dinâmica da produção agropecuária, são informações cruciais para o planejamento e decisões no dia a dia”, aponta o pesquisador Pablo Ricardo Nitsche, do IDR-Paraná.

Em versão revisada e atualizada, o “IDR-Clima” apresenta em tempo real as condições meteorológicas nas regiões produtoras. As informações são obtidas em mais de 60 estações meteorológicas distribuídas pelo Estado e abrangem temperatura (mínima, média e máxima), chuva, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar. O usuário tem, ainda, acesso ao monitoramento das condições de umidade do solo e à previsão do tempo.

O “ClimAtlas-19”, por sua vez, é um boletim técnico digital que traz uma compilação de dados obtidos em 40 anos de operação das estações meteorológicas do IDR-Paraná e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). São 188 mapas com informações sobre o comportamento histórico de chuvas, temperatura máxima e mínima, radiação, insolação, vento e evapotranspiração.

Já o aplicativo “Estiagem Paraná” apresenta — em intervalos de dez dias — o risco de veranicos ao longo do ano para 253 municípios do Estado.

SOJA - Destinado a uso direto no campo por produtores e técnicos, o aplicativo “GID Pragas da Soja” é fartamente ilustrado e foi desenvolvido para facilitar o reconhecimento dos principais insetos e ácaros que ocorrem na cultura. As descrições usam linguagem simples, quase coloquial. De acordo com o pesquisador Humberto Godoy Androcioli, trata-se de uma ferramenta pensada para agricultores e profissionais interessados em praticar o manejo integrado.

O desenvolvimento do “GID Pragas da Soja” contou com financiamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Programa Universidade Sem Fronteiras.

Todos os aplicativos do IDR-Paraná podem ser baixados gratuitamente no Google Play e na Apple Store.

EDITAL - O IDR-Paraná também lança na ExpoLondrina o “Push Innovation Paraná 2023”, um edital de inovação aberta com o objetivo de promover ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação na agropecuária por meio de parcerias com startups, empresas e empreendedores.

A iniciativa utiliza recursos financeiros do fundo de inovação do Instituto e é realizada em parceria com a Fapeagro (Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio). Serão selecionadas até 14 propostas voltadas à solução de problemas tecnológicos em todo o Estado. Cada uma delas receberá R$ 50 mil para o plano de trabalho, que será desenvolvido com a supervisão de pesquisadores o IDR-Paraná.

EXPOLONDRINA - Um dos maiores eventos do agronegócio nacional, a ExpoLondrina chega à 61ª edição conjugando uma agenda técnica e de entretenimento que atrai visitantes de todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas em www.expolondrina.com.br.

SERVIÇO

IDR-Paraná - Lançamento de aplicativos para a agropecuária

Data: 11 de abril, terça-feira

Horário: 9 horas

Local: Auditório Gerando Valor, no Pavilhão SmartAgro da ExpoLondrina — Parque de Exposições Governador Ney Braga, Londrina

