Idosos mortos em alagamento em Campo Largo já haviam enfrentado cinco enxurradas, diz família
A água atingiu 1,60 metro dentro da residência na noite de segunda-feira (23)
A casa onde viviam Antonio Ferreira e Clotilde Ferreira, mortos afogados durante um alagamento na noite de segunda-feira (23) em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, já havia sido inundada outras cinco vezes, segundo relato de familiares. O imóvel fica em uma região de baixada, perto de um riacho canalizado, e a água alcançou 1,60 metro de altura em seu interior durante o temporal, conforme o Corpo de Bombeiros.
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A filha do casal, Roseli Ferreira, contou à RPC que a família vinha pedindo obras na drenagem do local. De acordo com ela, os problemas começaram após a pavimentação da rua e a instalação de manilhas consideradas insuficientes pelos moradores para escoar a água vinda de áreas rurais vizinhas. "No início não tinha asfalto, meu pai fez a casa rente com a rua. Logo após fizeram esse asfalto, ergueram a rua e colocaram umas manilhas pequenas. No dia em que foram colocar as manilhas, meu pai saiu ali na rua, falou com os engenheiros e explicou que a água não ia dar naquelas manilhas pequenas", relatou.
A enxurrada atingiu a residência no início da noite de segunda-feira e pegou os moradores de surpresa com a rápida subida do nível da água. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa foi encontrada em parada cardiorrespiratória, recebeu primeiros socorros de populares, mas não resistiu, enquanto o idoso foi localizado sem vida dentro do imóvel. Além do casal, estavam na casa dois filhos e um neto, de 15 anos: a filha, de 50 anos, que usa andador, também se afogou, sofreu ferimentos e foi levada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e o filho, de 40 anos, teve um ferimento na cabeça, foi atendido no local e conseguiu salvar o próprio filho, mas não conseguiu retirar os pais. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam chuva de pelo menos 47 milímetros em seis horas na tarde de segunda-feira no município.
Em nota, a Prefeitura de Campo Largo informou que, com base em informações preliminares, esta foi a primeira vez que a residência sofreu alagamento, e apresentou idades diferentes para as vítimas — 84 anos para o homem e 82 anos para a mulher — e endereço na Rua Corumbá, no bairro Vila Dom Pedro, com acionamento do Corpo de Bombeiros às 18h08, além de mencionar que o imóvel fica abaixo do nível da rua. A administração municipal afirmou ainda que acionou o Plano de Contingência, reuniu a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e manteve equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal mobilizadas, orientando emergências pelos telefones 199 e 193. "A Prefeitura de Campo Largo manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e reforça que as equipes municipais permanecem mobilizadas para prestar assistência à população e atender eventuais ocorrências decorrentes das condições climáticas", diz o comunicado.
Enquanto isso, 287 municípios do Paraná, espalhados pelas regiões norte, noroeste, oeste, central, sudoeste e sul, seguem sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades até as 23h59 desta terça-feira (24). O aviso indica possibilidade de chuva acima de 60 mm em uma hora e superior a 100 mm no dia, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h e granizo, com risco elevado de estragos em plantações e edificações, falta de energia e novos alagamentos.