Idosos e agentes da saúde recebem vacina da gripe nesta segunda (04)

Nesta quinta-feira (31), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná, recebeu mais 619.200 vacinas para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deste ano.



Com essa remessa, o Paraná ultrapassa mais de 1,3 milhão de doses recebidas pelo Ministério da Saúde para esta finalidade.



Os imunizantes estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e devem ser distribuídos para as 22 Regionais de Saúde, no início da próxima semana.



Vacinação – Na próxima segunda-feira (04), idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde podem receber a vacina. Ela é produzida pelo Instituto Butantã, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 (incluindo o subtipo Darwin, que provocou alta de casos recentemente) e tipo B.

A vacina da gripe é dose única e só recebem 2 doses as crianças que serão vacinadas pela primeira vez até 2 anos de idade.

O usuário deverá comparecer ao centro de saúde portando carteira de vacinação e documento de identificação.

Distribuição – A Sesa distribuiu na terça-feira (29) o primeiro lote com 413.000 vacinas destinadas à campanha contra a influenza. As doses chegaram ao Estado na quinta-feira (24), e foram encaminhadas para as 22 Regionais de Saúde.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.