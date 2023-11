Idosos do PR recebem palestra sobre golpes em curso de tecnologia

As atividades acontecem no dia 1º de dezembro

Começam nesta terça-feira (21) as inscrições para a nova edição do curso de smartphone para idosos realizado pela Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) em parceria com a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). O Workshop Smartphone Conecta+ acontecerá no dia 1º de dezembro, no plenário da Alep.

As atividades são gratuitas e acontecem das 9 às 12 horas. As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 30 de novembro por mensagem de WhatsApp ou ligação para o número (41) 99131-5494. Para participar, é preciso ter a partir de 60 anos.

A novidade desta edição é a palestra ministrada por Emmanoel David, delegado-chefe da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil em Curitiba. Ele abordará o tema “Prevenção aos golpes de estelionato contra idosos”.

“O número de golpes contra pessoas idosas no Brasil cresceu mais de 70% em 2023, com relação a 2022, segundo dados do governo federal. Para termos uma ideia, o Disk 100 do Governo Federal registrou nos cinco primeiros meses de 2023 mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais contra idosos”, observa o delegado.

“Então, essa iniciativa é importantíssima, porque além dos danos financeiros, esses crimes podem causar danos emocionais significativos para as vítimas”, ressalta. “Para que ocorra uma prevenção efetiva desses crimes, é importante que o idoso esteja ciente dos tipos de golpes mais comuns. E mais: que saibam como se proteger desses golpes”.

Antes da palestra do delegado, que tem início às 11h30, um workshop será ministrado por colaboradores da Celepar e contará com exercícios práticos — portanto, é necessário que os participantes levem seus smartphones com a bateria carregada.

As atividades têm foco no uso de aplicativos, incluindo plataformas do Governo do Paraná, como o Menor Preço (para pesquisar o menor valor de um produto em estabelecimentos de sua região), o app 190 (para acionar a Polícia Militar) e o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) — plataforma que promove o acesso online a serviços públicos do Governo do Estado e a informações oficiais.

“Tivemos outras duas edições desse curso no mês de outubro, com quatro turmas, reunindo mais de 200 participantes. É muito gratificante para nós, enquanto governo, conseguir proporcionar a tantas pessoas a autonomia para usufruir das ferramentas tecnológicas, o que é um direito de todos”, diz Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar.

Rose Traiano, presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Alep, diz ter ficado contente com a adesão ao workshop. "Isso comprova como os idosos têm sede de aprender, conhecer coisas novas e se sentirem incluídos no mundo digital”, afirma.

ATIVIDADES NO SESC

Antes do workshop, às 8h30 do dia 1º de dezembro, haverá na Alep uma apresentação dos cursos e atividades gratuitos oferecidos pelo Sesc Paraná.

INCLUSÃO DIGITAL

A Celepar já realizou treinamentos em tecnologia para aproximadamente 15 mil idosos em 97 municípios paranaenses. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa, criado pela companhia em 2013.

