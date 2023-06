Idoso tem túmulo violado um dia após ser enterrado no Paraná

Moradores de Araucária, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, tentam encontrar respostas e cobram as autoridades por isso após o túmulo de um familiar ser violado no Cemitério Municipal Jardim Independência. O que mais chocou é que o fato aconteceu um dia após o homem ser enterrado.

A Rádio Plug, localizada na cidade, conversou com Maria Aparecida do Nascimento, que é filha do idoso sepultado. Conforme ela, a situação é humilhante, ainda mais por não ser a primeira vez que isso ocorre no cemitério.

“Situação humilhante. Eu sepultei meu pai ontem [sexta-feira, dia 16] às 10h, e viemos embora para descansar um pouco. Hoje de manhã [sábado, dia 17] tive essa triste notícia, que o túmulo do meu pai estava aberto […] Tive que abrir a tampa, para tirar a dúvida, para ter certeza que meu pai estava lá”, disse a mulher, revoltada com o ocorrido.

“Isso é uma falta de respeito com nós filhos. Disseram para gente que isso é comum de acontecer nesse cemitério, então peço segurança, porque nós enterramos nosso pai achando que ele estava em um lugar seguro e não está”, completa Maria.

Francisco Nascimento, irmão de Maria, também concedeu uma entrevista à Rádio Plug e relatou que foi atrás da Prefeitura de Araucária, que é responsável pelo cemitério. No entanto, o filho acabou se aborrecendo mais com a situação.

“Falaram que a responsabilidade das 20h às 5h era dos coveiros e dos coordenadores do cemitério, e das 5h às 8h era da Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal não está fazendo o papel dela, porque ela tinha que entrar lá dentro, fazer vistoria a cada meia hora, a cada hora, porque ela está sendo paga para isso, já chama-se ‘Guarda Municipal’, não para ficar correndo atrás se exibindo com arma potente. O papel dela não está fazendo, que é cuidar do patrimônio público, e a gente está pagando por isso, ele não está lá de graça. Estou muito revoltado com isso”, afirmou.

Após o incidente, responsáveis pelo cemitério realizaram uma obra e fecharam o túmulo novamente.

Com informações da Rádio Plug.

