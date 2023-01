Idoso tem traumatismo craniano em assalto em Londrina

Da Redação

Nesta terça-feira (17), um idoso de 60 anos teve traumatismo craniano leve após sofrer um assalto na Avenida Theodoro Victorelli, em frente ao Marco Zero, na zona leste de Londrina.

Segundo a vítima, um grupo de duas ou três pessoas a abordou para assalto com violência, com agressões principalmente em sua cabeça. Os assaltantes levaram apenas o dinheiro que estava na carteira do homem.

O idoso foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) à Santa Casa de Londrina para avaliação médica, principalmente neurológica.

