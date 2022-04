Da Redação

Idoso sofre traumatismo craniano após ser atingido por porta

Na manhã desta segunda-feira (18), um homem, de 75 anos, precisou ser intubado, após ser atingido por uma concreto, na cidade de Maringá, no Paraná. As informações são do Plantão Maringá.

Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a porta atingiu a cabeça da vítima, enquanto prestava serviços a um centro de estética da cidade.

O idoso sofreu um traumatismo craniano e, após ser intubado, foi encaminhado, pelo Corpo de Bombeiros, ao Hospital Bom Samaritano.

Fonte: Informações Plantão Maringá.