Idoso sofre infarto e morre durante corrida de rua em Curitiba

Um participante idoso, de 66 anos, morreu durante o trajeto de uma corrida de rua realizada em Curitiba nesta manhã de domingo, 4 de junho.

O incidente ocorreu no bairro Água Verde, no cruzamento da Avenida Água Verde com a Brigadeiro Franco. Apesar das equipes de Unimed, responsável pelo monitoramento dos corredores, nada pode ser feito.

O corpo foi recolhido do Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Com informações: Bem Paraná

