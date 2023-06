Idoso sofre ferimentos graves em colisão entre carros e trator no PR

Um homem de 71 anos ficou ferido gravemente em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio e um trator agrícola na rodovia PR-435, no início da noite de quarta-feira (28).

A tripla colisão foi por volta das 18h30 no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti, no norte pioneiro do Paraná e envolveu um trator agrícola, um automóvel VW/Gol com placas de Ibaiti – PR e um CHEV/Onix plus com placas de Santo Antônio do Paraíso.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi no KM 41 mais 500 metros quando o Gol bateu na traseira do trator. Na sequência o Onix colidiu com o Gol que ficou atravessado na pista. Após a batida o Gol se incendiou-se.

O motorista do Gol foi encaminhado com ferimentos graves a UPA de Ibaiti e posteriormente para unidade hospitalar de Jacarezinho.

O condutor do trator e o motorista do Onix não tiveram ferimentos. Ambos se submeteram ao teste de etilômetro tendo como resultado 0,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

