Idoso salva estudante presa em carro e é morto a tiros no PR; entenda

Um idoso, de 64 anos de idade, foi morto a tiros após salvar uma estudante que estava presa dentro de um carro na noite desta terça-feira (4). O crime aconteceu em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

De acordo com informações, Alceu Augusto Vieira escutou um pedido de socorro vindo de dentro de um automóvel e saiu na Rua José Real Prado para ver do que se tratava. No local, ele encontrou uma adolescente.

Logo após salvar a estudante, o idoso foi baleado pelo motorista do veículo. Ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu. A jovem foi salva, e o suspeito pelo crime fugiu do local.

"Ela [estudante] não tem muita informação, só diz que não conhece o indivíduo da Saveiro. Contou que foi forçada a entrar dentro do veículo", informou o tenente Daniel Augusto, da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O idoso assassinado morava a cerca de 50 metros do local com a esposa e mais quatro filhos. As autoridades investigam o crime. As informações são do portal RicMais.

