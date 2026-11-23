Um idoso de 70 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Maringá, no noroeste do Paraná. Morador de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, ele havia viajado ao estado para visitar a irmã, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital localizado em frente ao ponto do acidente.

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A ocorrência foi registrada na Avenida Carlos Correia Borges logo após a vítima deixar a unidade hospitalar, onde a familiar permanece internada há pelo menos 18 dias. De acordo com a apuração preliminar no local, o idoso atravessava a via acompanhado de outro irmão e um carro chegou a parar para permitir a passagem dos pedestres. No entanto, duas motocicletas se aproximaram em seguida; um dos condutores conseguiu desviar, mas o piloto de uma Honda Biz não evitou o impacto e atingiu o homem.

Com a força da batida, o idoso sofreu traumatismo craniano e uma fratura na perna. Ele recebeu os primeiros atendimentos de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, precisando ser intubado ainda no asfalto antes de ser levado com urgência ao hospital. O motociclista também ficou ferido, chegou a perder a consciência e foi encaminhado para atendimento médico. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e apurar as circunstâncias do atropelamento.