Idoso que estava desaparecido em Paiçandu é encontrado morto

O desaparecimento de Nelson Cordeiro de 79 anos, teve um desfecho trágico. Ele foi encontrado morto, na zona rural de Paiçandu, em uma propriedade particular.

continua após publicidade

- ENTENDA O CASO: Idoso de 79 anos com Alzheimer sai de casa e desaparece em Paiçandu

Conforme informações do 05°Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá. O homem estava desaparecido desde a manhã do dia 20 de outubro, quando saiu de sua residência situada em um dos bairros de Paiçandu. Ele ocupava uma bicicleta. Segundo informações de familiares, Nelson havia sido diagnosticado com alzheimer em fase inicial e sofria de outras enfermidades.

continua após publicidade

Pessoas relataram ter visto o idoso pedalando sentido a Cianorte, pela via marginal a rodovia PR-323. A família comunicou o Corpo de Bombeiros que, após levantar detalhes a respeito do desaparecido, deu início às buscas. Os bombeiros contaram com o apoio das Polícias Militar e Penal, que usaram drones para sobrevoar diversas áreas situadas nas imediações de onde o ciclista desapareceu e também onde havia sido visto, próximo a rodovia.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



O Serviço de Operações Aéreas do Samu Norte Novo também auxiliou nas buscas. No final da tarde desta terça-feira (23), populares encontraram o idoso caído sobre entulhos e a bicicleta ao lado do corpo. Foi constatada uma lesão na cabeça do idoso, possivelmente provocada em decorrência da queda. O local foi isolado e após o trabalho pericial, o corpo foi removido e encaminhado para o IML de Maringá. O caso será apurado pela Polícia Civil. O laudo do IML irá apontar as causas da morte.

Siga o TNOnline no Google News