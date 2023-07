Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em área rural no PR

Um idoso de 66 anos que estava desaparecido desde a noite do último domingo (23), foi encontrado morto nesta segunda (24), em uma área rural do município de Ângulo, região metropolitana de Maringá. Ele foi identificado como Urandi Sebastião Fruchi. O corpo do homem foi encontrado com sinais de perfurações e com um ferimento no crânio.

Urandi morava com o filho em uma propriedade rural a cerca de 5km de Ângulo, onde era caseiro. O homem desapareceu após sair na noite do último domingo para buscar o filho na cidade.

No entanto, na manhã desta segunda-feira, uma pessoa ligou para a família dando informações sobre o corpo do idoso, que havia sido encontrado ao lado do carro em meio a uma plantação de milho, a poucos metros do sítio em que morava. O carro apresentava quatro marcas de tiro.

De acordo om informações de familiares do idoso, ele havia sido ameaçado de morte há algumas semanas. Urandi também possuía antecedentes criminais.

