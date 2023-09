Idoso que dormia abraçado com dinheiro tem casa invadida e é morto

Na noite desta terça-feira (26), um idoso de 76 anos foi morto após ter a casa invadida por dois homens encapuzados, em Almirante Tamandaré, localizada em Curitiba.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Morre no HU trabalhador ferido por coice em uma fazenda da região



A vítima, identificada como João Maria de Lima, estava com sua esposa, que possui dificuldades de locomoção, quando os suspeitos adentraram na residência.

continua após publicidade

Segundo relatos de vizinhos, João era conhecido na região e mantinha as contas da casa com o dinheiro de sua aposentadoria, além de trabalhar em um ferro velho. Afirmaram ainda, que o homem dormia abraçado com o dinheiro, com medo de que alguém o levasse, já que era o seu sustento.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Os criminosos atacaram o João com golpes de faca e fugiram com uma sacola e eletrodomésticos. A mulher do idoso viu os suspeitos, mas devido à sua condição física, não conseguiu ter nenhuma ação. "Ofenderam a integridade física dele com diversas facadas”, comentou o tenente Fernando. A polícia acredita em latrocínio e investiga o caso.

Siga o TNOnline no Google News