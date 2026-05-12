Idoso que desapareceu ao sair para colher pinhão é encontrado morto no interior do Paraná
Paulo Vitor sumiu no sábado (9) em Cruz Machado e foi localizado por bombeiros a cerca de 1,3 km de casa
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um idoso de 83 anos, identificado como Paulo Vitor, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (11) em uma área de mata fechada na zona rural de Cruz Machado, na região central do Paraná. Ele estava desaparecido desde o último sábado (9), quando foi registrado por câmeras de segurança saindo de sua residência com o objetivo de colher pinhão. Segundo a Polícia Civil, não foram identificados indícios iniciais de crime no local em que o corpo foi achado.
📰 LEIA MAIS: Veja os próximos passos após a aprovação do pedido de cassação do deputado Renato Freitas
A vítima foi localizada por volta das 15h20 pelo Corpo de Bombeiros a cerca de 1,3 quilômetro da propriedade onde morava, na localidade de Palmital do Meio, em um trecho de difícil acesso próximo a um bambuzal. As buscas haviam começado no domingo e mobilizaram uma força-tarefa com mais de 20 militares, que utilizaram cães farejadores e drones com câmeras termais. As equipes mapearam e vasculharam todo o perímetro próximo à residência do idoso, incluindo áreas de pinheirais, casas de parentes e abrigos da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Paulo Vitor tinha o costume de caminhar frequentemente por aquela área de mata e não possuía nenhum histórico anterior de desaparecimento. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que aguarda a conclusão dos exames periciais do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as causas exatas da morte.