Idoso que desapareceu ao sair para colher pinhão é encontrado morto no interior do Paraná

Um idoso de 83 anos, identificado como Paulo Vitor, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (11) em uma área de mata fechada na zona rural de Cruz Machado, na região central do Paraná. Ele estava desaparecido desde o último sábado (9), quando foi registrado por câmeras de segurança saindo de sua residência com o objetivo de colher pinhão. Segundo a Polícia Civil, não foram identificados indícios iniciais de crime no local em que o corpo foi achado.

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A vítima foi localizada por volta das 15h20 pelo Corpo de Bombeiros a cerca de 1,3 quilômetro da propriedade onde morava, na localidade de Palmital do Meio, em um trecho de difícil acesso próximo a um bambuzal. As buscas haviam começado no domingo e mobilizaram uma força-tarefa com mais de 20 militares, que utilizaram cães farejadores e drones com câmeras termais. As equipes mapearam e vasculharam todo o perímetro próximo à residência do idoso, incluindo áreas de pinheirais, casas de parentes e abrigos da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Paulo Vitor tinha o costume de caminhar frequentemente por aquela área de mata e não possuía nenhum histórico anterior de desaparecimento. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que aguarda a conclusão dos exames periciais do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as causas exatas da morte.