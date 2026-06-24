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ESTELIONATO

Idoso perde mais de R$ 750 mil após cair em golpe do falso advogado no PR

Estelionatários exigiram sigilo da vítima e a convenceram a fazer transferências bancárias sob a promessa de liberar uma suposta indenização

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 16:55:12 Editado em 24.06.2026, 16:55:07
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Idoso perde mais de R$ 750 mil após cair em golpe do falso advogado no PR
Autor Polícia Civil reforça o alerta sobre abordagens criminosas envolvendo o meio jurídico - Foto: Fábio Dias / EPR

Um idoso de 75 anos, morador de Campina da Lagoa, no Oeste do Paraná, perdeu mais de R$ 750 mil após ser vítima do golpe do falso advogado. O crime aconteceu quando estelionatários entraram em contato telefônico com a vítima, passando-se por profissionais da área jurídica e promotores, para anunciar a suposta liberação de uma indenização judicial. A Polícia Civil abriu uma investigação para rastrear o dinheiro e identificar os autores, mas até o momento não há presos.

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. assina PPP para construir 40 colégios no PR; dois serão em Arapongas

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Para convencer o homem a realizar os pagamentos, os golpistas alegaram que as transferências eram uma exigência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para validar os dados bancários. Eles garantiram à vítima que não haveria prejuízo financeiro e que todo o montante depositado seria devolvido junto com o valor da indenização.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Muriel D'Ávila, os suspeitos usaram táticas de manipulação, afirmando que o processo corria em segredo de Justiça e exigindo sigilo absoluto. Os criminosos chegaram ao ponto de instruir o idoso a mentir para os funcionários de sua agência bancária, orientando-o a classificar as grandes movimentações financeiras como transações comerciais cotidianas, a exemplo de compras e vendas. Acreditando na narrativa, a vítima efetuou os repasses que culminaram no grande prejuízo.

Diante do caso, a Polícia Civil reforça o alerta sobre abordagens criminosas envolvendo o meio jurídico. As autoridades orientam a população a desconfiar sempre de contatos via WhatsApp que exijam transferências urgentes, promessas irreais de liberação de valores ou pedidos para manter segredo. Como estelionatários costumam utilizar fotos reais de profissionais e falsificar documentos para passar credibilidade, a recomendação é nunca realizar pagamentos e confirmar a situação diretamente com o advogado contratado ou no fórum da comarca.

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