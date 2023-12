Idoso perde controle do carro, bate em dois postes e acaba preso no PR

Um idoso de 61 anos de idade perdeu o controle do veículo que ele conduzia, onde acabou colidindo em dois postes de transmissão de energia, neste domingo (17), em Maripá, região Oeste do Paraná, de acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV).

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência na altura do km 23 da PR-491. Ao chegarem no local a equipe constatou que o idoso não estava ferido, mas que apresentava sinais de embriaguez.

Foi realizado teste do bafômetro, onde foi constatado o valor de 0,70 mg/l, valor acima do permitido, que é 0,64 mg/l. Com isso, o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Palotina, também no Oeste do Estado.

