Idoso perde controle de carro em curva e morre ao colidir em árvore

Um acidente de trânsito terminou com a morte de um idoso de 68 anos na manhã desta sexta-feira, dia 28 de julho, em uma estrada que corta o bairro Campo de Santana, em Curitiba. O fato foi registrado por uma câmera de segurança. (Assista abaixo)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para comparecer na Estrada Delegado Bruno de Almeida, via em que houve a tragédia. Conforme a corporação, a rua estava molhada e isso fez com que o motorista perdesse o controle do carro que conduzia - um Fiat Uno -, saísse da estrada e colidisse violentamente contra uma árvore.

O idoso ficou preso entre as ferragens e morreu antes mesmo da chegada dos socorristas. “Na chegada do local, observamos que foi uma colisão lateral do veículo com a árvore. A vítima de 68 anos já em óbito, presa nas ferragens. Não tem como precisar a causa, pode ser um mal súbito, pode ter se perdido na curva ou falha no veículo. Pela cinemática do acidente de para perceber que ele estava em alta velocidade", disse o sargento Pereira do Corpo de Bombeiros em entrevista à Banda B.

