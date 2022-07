Idoso perde controle de carro e invade loja de cereais no Paraná

Da Redação

O veículo invadiu a fachada de uma loja de cereais

Na tarde desta sexta-feira (29), por volta das 15h30, um motorista, de 70 anos, perdeu o controle do carro, um Honda Civic, e invadiu uma loja de cereais em Curitiba, na Rua São José dos Pinhais, no bairro Sítio Cercado. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo o homem, ele estava manobrando o carro, que é automático, quando seu pé travou no acelerador. O veículo, sem controle, invadiu a fachada de uma loja de cereais, acertando uma porta de vidro e prateleiras.



Um cliente do estabelecimento sofreu ferimentos causados pelos estilhaços de vidro da porta. Ele foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital do Trabalhador. Outras duas pessoas também ficaram feridas, mas de forma leve.

