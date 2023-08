Idoso pede doações de cestas básicas como presente de aniversário

Siga o TNOnline no Google News

Um aposentado que completou 100 anos de vida decidiu aproveitar a data para ajudar quem mais precisa. Uma grande festa foi organizada para comemorar a vida do centenário Joaquim Alves Moreira e como presente ele pediu aos seus 200 convidados que levassem cestas básicas. Os alimentos foram doados a pessoas carentes de Campo Mourão, no centro oeste do Paraná.

A atitude do baiano que vive desde os 30 anos no Paraná resultou em mais de 50 cestas de alimentos arrecadadas. Tímido e de poucas palavras, resumiu o gesto: "Não queria nada pra mim. Fiz de coração".

A festa de aniversário foi em 22 de julho e reuniu em um salão da cidade cerca de 200 pessoas, entre amigos e familiares. A neta de Joaquim, Solange Alves Magalhães, foi responsável por organizar a festa e sempre ajuda o avô. Segundo ela, Joaquim sempre quis reunir todo mundo para ajudar a arrecadar doações.

Os alimentos foram doados para a Casa de Apoio ao Doente de Câncer de Campo Mourão e para o Albergue dos Franciscanos.

As informações são do G1.

