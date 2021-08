Da Redação

Idoso morre em incêndio na madrugada desta quarta-feira

Por volta das 2 horas da madrugada, desta quarta-feira (4), um incêndio em uma residência acabou resultando na morte de um idoso acamado, de 76 anos, em Londrina, cidade do norte paranaense.

continua após publicidade .

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no quarto onde o idoso estava. Ainda conforme os bombeiros, o imóvel não tinha energia elétrica e a suspeita é que o incêndio começou com velas que estavam no local.

Os vizinhos alegaram que a vítima morava com mais duas pessoas, porém, no momento do acidente, ele estava sozinho.

continua após publicidade .

Com informações; G1.