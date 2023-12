Idoso morre em grave acidente na PR-444 em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (28) na PR-444 em Mandaguari, no norte do Paraná, deixou um idoso de 68 anos morto e um outro em estado grave. Eles estavam em um carro modelo Ford Belina, que colidiu com um Fiat Brava, em uma região da rodovia próxima da empresa SuperBac.

Informações iniciais apontam que a Belina estava no acostamento da pista, e quando foi fazer a conversão acabou se chocando com o outro carro. A vítima fatal estava no banco de passageiro da Belina. Já o condutor, ficou preso nas ferragens e foi encaminhado em estado grave para um hospital da região.

De acordo com informações do Copo de Bombeiros, uma outra pessoa que também estava na Belina, teve apenas ferimentos leves. Os ocupantes do Brava não tiveram ferimentos.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Samu e da PM, também atenderam o acidente.

