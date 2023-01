Idoso morre em confronto com a PM depois matar jovem no Paraná

Da Redação

Uma confusão na tarde de sábado (14) em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná terminou com duas pessoas mortas. Uma delas, um idoso de 68 anos, em confronto com a Polícia Militar (PM). Um rapaz que foi esfaqueado e baleado pelo idoso morreu no hospital.

De acordo com a PM, a equipe de serviço de Santa Maria do Oeste foi chamada por volta das 17 horas para atendimento em uma tentativa de homicídio no bairro Asserb.

Foi relatado populares que um idoso de 68 anos havia baleado e desferido golpes de facão contra um jovem de 21 anos, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo em Pitanga, mas morreu horas depois de dar entrada no hospital.

No local, onde ocorreu o crime, moradores relataram aos policiais que o autor teria se evadido em direção a uma mata.

Com apoio da PM de Palmital, os policiais entraram na mata e encontraram o idoso portando um facão de aproximadamente 50 cm.

Sendo dada voz de abordagem e ordenado para que ele largasse o facão e se entregasse, o homem investiu contra um dos policiais. Diante dos fatos, foram efetuados disparos de arma de fogo que atingiram o idoso.

O homem que foi alvejado na região da lombar e perna foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro do município, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

