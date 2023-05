Idoso morre em acidente envolvendo carro, caminhão e caminhonete no PR

Da Redação

Acidente aconteceu na BR-373, em Candói

Um idoso de 74 anos morreu depois de um grave acidente envolvendo três veículos na BR-373 em Candói, na região central do Paraná, na noite de sexta-feira (5). De acordo com os bombeiros comunitários, a vítima ficou presa às ferragens.

Depois de ser retirado do carro, o homem foi levado a um hospital para atendimento, mas não resistiu e faleceu.

A vítima fatal estava dirigindo um carro que bateu lateralmente em um caminhão que trafegava no sentido contrária da rodovia. Com impacto, o bitrem colidiu na sequência em uma caminhonete, de acordo com os profissionais.

Uma passageira que estava com o idoso no carro também se feriu. Ela teve lesões leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista do bitrem não se feriu, já o da caminhonete teve ferimentos leves.

Eles fizeram teste do bafômetro no local, com resultado negativo.

Com informações do g1



