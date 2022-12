Idoso morre em acidente dentro do estacionamento de supermercado

Da Redação

Após bater no concreto, o idoso ficou inconsciente e morreu dentro do veículo

Um idoso morreu em um acidente de carro dentro do estacionamento do supermercado Angeloni, no bairro Água Verde, em Curitiba. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (11).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, de aproximadamente 85 anos, bateu o carro contra uma pilastra do estacionamento. Após bater no concreto, o idoso ficou inconsciente e morreu dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com a equipe, o motorista estava dirigindo no estacionamento do supermercado quando bateu o carro. As causas do acidente devem ser apuradas, com ajuda de câmeras de segurança.

O idoso ainda não foi identificado. Polícia Científica e IML foram acionados a comparecer no local.

Com informações Massanews.

