Idoso morre atropelado por carro na PR-082

Da Redação

Nesta sexta-feira (6), um idoso, de 68 anos, morreu depois que foi atropelado na PR-082, entre Cianorte e Japurá, na região noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima caminhava pela rodovia quando foi atingida por um carro.



O idoso era morador de Japurá e morreu no local. No momento do acidente, a estrada estava encoberta por neblina. O local foi isolado e a perícia atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

O caso vai ser investigado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí, também no noroeste.



Com informações do g1.