Idoso morre atropelado na BR-116 no mesmo lugar onde filho morreu

Um homem identificado como Aparecido Pedro da Silva, de 65 anos morreu atropelado por uma caminhonete na BR-116. O acidente ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da noite desta segunda-feira (29).

O atropelamento ocorreu por volta das 18h30min, a cerca de 100 metros de uma passarela para pedestres.

De acordo com informações de populares, o pedestre morreu no mesmo local onde o filho dele também foi atropelado há pouco mais de um ano.

Ainda segundo informações de testemunhas, o idoso teria ido a um supermercado e retornava para casa quando tentou atravessar a pista pulando o canteiro central.

O acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux com placas de Fazenda Rio Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo, não teve ferimentos.

Uma equipe do Siate foi acionada para atendimento a vítima, mas o idoso morreu no local do acidente.

