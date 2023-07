Idoso morre atropelado ao tentar cruzar BR-277 empurrando bicicleta

A vítima morreu no local

Um idoso de 79 anos morreu atropelado ao tentar cruzar o perímetro urbano da BR-277, em Cascavel, oeste do Paraná, na tarde dessa sexta-feira (21). Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência.

Conforme as informações da corporação, a vítima tentou atravessar a rodovia empurrando uma bicicleta. No entanto, infelizmente, o homem acabou sendo atingido e arremessado por um carro que transitava pela pista.

O motorista do carro responsável pelo atropelamento conversou com a PRF e afirmou que não conseguiu evitar o acidente. O condutor saiu ileso.

Os socorristas compareceram ao local, mas nada pôde ser feito, visto que o idoso, identificado como Darí Torres Fernandes, não apresentava sinais vitais. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi solicitada para recolher o corpo da vítima.

O para-brisa do automóvel ficou completamente destruído devido à força do impacto.

