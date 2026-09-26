Idoso morre atingido por peça que se soltou de caminhão no Paraná

Um aposentado de 67 anos morreu na manhã deste sábado (26) após ser atingido por uma peça que se soltou da carga de um caminhão em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba no Paraná.

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O acidente ocorreu na Rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira, na área rural do município, enquanto a vítima realizava caminhadas rotineiras recomendadas por orientação médica após passar por uma cirurgia recente.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas rapidamente e tentaram reanimar o idoso por cerca de 50 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e óbito foi constatado ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho dos órgãos competentes, e o motorista do veículo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e esclarecer as circunstâncias do caso. A dinâmica exata da ocorrência será investigada pelas autoridades policiais.