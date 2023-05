Idoso morre após ser atropelado por ônibus no sudoeste Paraná

Um homem de aproximadamente 60 anos morreu atropelado por um ônibus de turismo do Rio Grande do Sul na noite de sábado (27-05), em Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente de trânsito ocorreu na Rodovia PR-483, no Bairro São Miguel.

- LEIA MAIS: Jovem morto em acidente de ônibus no Paraná era missionário americano

continua após publicidade

O motorista do ônibus, que estava bastante abalado, relatou que seguia sentido a Francisco Beltrão, quando o pedestre atravessou a rodovia correndo e ele não teve como desviar.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, e constataram o óbito da vítima. A identidade da vítima não foi divulgada.

Polícia Civil e perito do Instituto de Criminalística também foram acionados. Após os levantamentos e trabalhos de perícia, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações PP News

Siga o TNOnline no Google News