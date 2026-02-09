Idoso morre após ser atingido por coice de cavalo em rancho no Paraná
Vítima de 65 anos sofreu trauma grave no tórax em Nova Esperança; o homem chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos
Um idoso de 65 anos morreu no Hospital Santa Casa de Maringá neste domingo (8), após ser atingido por um coice de cavalo. O incidente ocorreu no sábado (7), em um rancho localizado na zona rural de Nova Esperança, no noroeste do Paraná. Apesar do socorro imediato e do esforço das equipes médicas, a gravidade dos ferimentos levou ao óbito horas depois da internação.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas foram acionados ainda no sábado para atender a ocorrência na área rural. No local, a equipe identificou que o impacto do animal causou um trauma torácico severo. Devido ao estado crítico, o idoso precisou ser entubado no local antes de ser transferido às pressas para a unidade hospitalar em Maringá.
O caso deve ser acompanhado pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias do incidente. O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais antes da liberação para o sepultamento.
