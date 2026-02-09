Idoso morre após ser atingido por coice de cavalo em rancho no Paraná

Um idoso de 65 anos morreu no Hospital Santa Casa de Maringá neste domingo (8), após ser atingido por um coice de cavalo. O incidente ocorreu no sábado (7), em um rancho localizado na zona rural de Nova Esperança, no noroeste do Paraná. Apesar do socorro imediato e do esforço das equipes médicas, a gravidade dos ferimentos levou ao óbito horas depois da internação.

LEIA MAIS: Criança de 4 anos morre em acidente com máquina agrícola em Pitanga



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas foram acionados ainda no sábado para atender a ocorrência na área rural. No local, a equipe identificou que o impacto do animal causou um trauma torácico severo. Devido ao estado crítico, o idoso precisou ser entubado no local antes de ser transferido às pressas para a unidade hospitalar em Maringá.

O caso deve ser acompanhado pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias do incidente. O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais antes da liberação para o sepultamento.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



