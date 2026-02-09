Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
NOVA ESPERANÇA

Idoso morre após ser atingido por coice de cavalo em rancho no Paraná

Vítima de 65 anos sofreu trauma grave no tórax em Nova Esperança; o homem chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 10:21:59 Editado em 09.02.2026, 10:21:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idoso morre após ser atingido por coice de cavalo em rancho no Paraná
Autor O idoso morreu no hospital - Foto: Reprodução/ Freepik

Um idoso de 65 anos morreu no Hospital Santa Casa de Maringá neste domingo (8), após ser atingido por um coice de cavalo. O incidente ocorreu no sábado (7), em um rancho localizado na zona rural de Nova Esperança, no noroeste do Paraná. Apesar do socorro imediato e do esforço das equipes médicas, a gravidade dos ferimentos levou ao óbito horas depois da internação.

LEIA MAIS: Criança de 4 anos morre em acidente com máquina agrícola em Pitanga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os socorristas foram acionados ainda no sábado para atender a ocorrência na área rural. No local, a equipe identificou que o impacto do animal causou um trauma torácico severo. Devido ao estado crítico, o idoso precisou ser entubado no local antes de ser transferido às pressas para a unidade hospitalar em Maringá.

O caso deve ser acompanhado pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias do incidente. O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais antes da liberação para o sepultamento.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente rural hospital IDOSO maringa paraná trauma torácico
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline