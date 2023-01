Idoso morre após ser atingido pelo próprio veículo, no Paraná

Da Redação

O automóvel, no entanto, acabou batendo em uma árvore e tombou

Um idoso, de 71 anos, morreu após ter sido atingido pelo próprio carro na manhã desta sexta-feira (20). O acidente trágico aconteceu na Avenida Anita Garibaldi, em Curitiba, capital do Paraná. As informações são da Banda B.

Conforme relato de testemunhas, o homem estava fora do veículo conferindo problemas mecânicos, quando tentou fazer com que o carro pegasse embalo. O automóvel, no entanto, acabou batendo em uma árvore e tombou.

“Eu estava atrás dele, ele estava fora do carro, o carro estava com problema mecânico e ele foi tentar empurrar o carro. O carro embalou e ele não conseguiu entrar no veículo, que bateu numa árvore e tombou em cima dele”, disse Marcelo Rodrigues, motorista que presenciou o acidente.

Um frentista que trabalha próximo ao local do acidente também presenciou a tragédia. De acordo com Rafael Machado, o braço da vítima pode ter enroscado no volante. “Vimos o homem empurrando o carro, acho que o carro pegou velocidade, tentou virar o volante. No que virou o volante, a mão dele enroscou no volante, bateu numa árvore e o carro tombou em cima dele”, detalhou.

Socorristas foram acionados para atender a ocorrência, mas a vítima teve múltiplas fraturas e não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Identificação

A vítima, de 71 anos, foi identificada como Alberto Lopes Vaz. O idoso será enterrado na tarde deste sábado (21), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana da Curitiba.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Para mais informações sobre o acidente e conferir homenagens de amigos e familiares, confira a matéria completa no parceiro Banda B.

