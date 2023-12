Idoso morre após capotar carro e esposa espera 9 horas por resgate

Siga o TNOnline no Google News

Um idoso de 64 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (20), após perder o controle da direção do veículo e capotar na PR-486, entre o Distrito de Jotaesse e Cascavel, região Oeste do Paraná. A mulher dele também estava no veículo e só foi resgatada 09h00 após o acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista saiu da pista, entrou em uma lavoura de soja e capotou cerca de quatro vezes. A esposa dele de 71 anos, teve ferimentos moderados e foi encontrada durante a manhã por um agricultor que passou pelo local.

Ela viajava com o marido de Umuarama para Cascavel quando o acidente aconteceu. A idosa foi levada ao Hospital Universitário (HU).

