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Idoso morre após bater a cabeça no chão ao ser arrancado de banco por jovens no PR

Vídeo mostra o momento em que ele é arremessado para o chão em frente a um bar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução


O idoso João Batista de Matos, conhecido como João Pipoca, morreu na noite de quinta-feira (05) no Hospital Universitário (HU) de Londrina, após ser arremessado de um banco e bater a cabeça contra o asfalto em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. Ele estava internado desde a terça-feira (03), quando ocorreu a agressão.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens levantam o banco enquanto o idoso ainda estava sentado, fazendo com que ele fosse projetado para a frente e caísse de cabeça no chão. Após a queda, João permaneceu imóvel.

Idoso morre após bater a cabeça no chão ao ser arrancado de banco por jovens no PR
AutorFoto: Reprodução

Os dois suspeitos, que seriam motoboys, foram presos preventivamente, mas liberados após audiência de custódia. Eles deverão responder ao processo em liberdade. Os nomes não foram divulgados.

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Com a morte, a Polícia Civil passou a investigar o caso como possível homicídio e busca esclarecer se houve dolo eventual ou homicídio culposo. Um novo vídeo mostra um homem, que seria proprietário de um estabelecimento próximo, pedindo ajuda para retirar o idoso do banco.

Nas redes sociais, familiares e conhecidos lamentaram a morte de João Pipoca, lembrado como uma pessoa simples, querida e de bom coração. O caso provocou revolta entre moradores de Carlópolis, que cobram justiça e a responsabilização dos envolvidos.

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caso policial diritos humanos JUSTIÇA opinião pública violência
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