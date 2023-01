Idoso morre ao ser atropelado de propósito na manhã desta sexta-feira

Da Redação

O vítima fatal foi atropelada ao sair do veículo que conduzia, uma Toyota Hilux

Um atropelamento, registra na manhã desta sexta-feira (20), resultou na morte de um homem, de 69 anos, em Maringá, norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Santo Antônio, próximo à Avenida Pedro Taques, e ainda está em andamento.

De acordo com as informações preliminares, a vítima, identificada como Valdemar dos Santos, conduzia uma caminhonete Hilux e, ao descer do veículo, foi atingido em cheio por um outro automóvel.

O motorista responsável pelo atropelamento não permaneceu no local.

Pessoas que moram na região acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer Valdemar, porém, assim que os socorristas chegaram ao endereço, nada pôde ser feito, já que ele não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) está no local e acredita que o atropelamento tenha sido proposital.

Matéria em atualização*

