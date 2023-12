Idoso morre ao ser atacado por abelhas e tentar fugir pulando em lago

Siga o TNOnline no Google News

Um idoso morreu após ser atacado por abelhas em Alvorada do Sul, no norte do Paraná, nesta quinta-feira (28). Ele ainda tentou escapar pulando em um lago.

O homem atacado pelo enxame tinha 81 anos. De acordo com testemunhas, ele tentou pular em um lago para evitar os ataques, porém, se enroscou em um barranco e não conseguiu colocar todo o corpo para dentro da água.

Quando os socorristas chegaram ao local, eles também tiveram dificuldades para atender o homem, devido a quantidade de abelhas que ainda permanecia na região.

Para o socorro, foi necessário o apoio de apicultores, que conseguiram controlar as abelhas.

Após o resgate, o idoso foi encaminhado para o hospital de Alvorada do Sul, onde acabou morrendo poucas horas depois.

Com informações da Tarobá News

