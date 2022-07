Idoso morre ao ser atacado pelo próprio cão de estimação no PR

Da Redação

Quando a vizinhança ouviu a gritaria, acionou o Siate e a Polícia Militar

No fim da tarde desta quinta-feira (28), um homem, de 74 anos, morreu ao ser atacado pelo próprio cão de estimação. O caso ocorreu na Rua Euclides da Cunha, no bairro Jardim Atuba, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Segundo vizinhos, o idoso chama-se Francisco e o cão é um vira-lata, que morava com a vítima. Quando a vizinhança ouviu a gritaria, acionou o Siate e a Polícia Militar. O estado de saúde do idoso era tão grave, que as equipes policiais que chegaram primeiro ao local acionaram o helicóptero de socorro da PM.

Mas, logo em seguida, o acionamento do helicóptero foi cancelado, porque a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

