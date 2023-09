Idoso morre ao ser agredido pelo próprio filho dentro de UPA no Paraná

Carlito Rogalski, 78 anos, morreu na manhã deste domingo (24), após ser agredido pelo próprio filho com uma garrafa térmica durante atendimento médico dentro de uma Upa, em Ponta Grossa. O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM), ainda na unidade hospitalar.

Segundo informações repassadas ao Portal aRede, a vítima estaria realizando uma consulta, acompanhada de seu filho, quando as agressões aconteceram – ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o episódio de violência. Diante da situação, profissionais da UPA tentaram amenizar a ocorrência, quando também foram agredidos pelo suspeito.

Carlito foi socorrido, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu a faleceu na UPA Santa Paula. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa para verificar o que teria ocasionado o óbito da vítima. Já o suspeito, foi preso pelos agentes de segurança e deverá responder por homicídio.

Esclarecimentos

A assessoria de imprensa da UPA Santa Paula se manifestou sobre o episódio ocorrido e lamentou o fato e se colocou à disposição das autoridades para as investigações do caso. Confira abaixo a nota na íntegra:

“A UPA Santa Paula esclarece que nesta manhã de domingo (24) nossa equipe foi surpreendida com uma ocorrência súbita envolvendo o filho de um paciente idoso que estava em atendimento na UPA.

O homem estava acompanhando o pai, quando, por motivo desconhecido até o momento, começou a agredi-lo com uma garrafa térmica. Imediatamente, colaboradores da UPA iniciaram o procedimento de imobilização do acompanhante, mas também acabaram sendo feridos. Em paralelo, a polícia militar foi acionada e chegou ao local para deter o agressor e conduzi-lo até a delegacia.

O idoso teve ferimentos sérios na cabeça e foi imediatamente socorrido pela equipe médica e de enfermagem da UPA, mas devido à gravidade das lesões, infelizmente foi a óbito algumas horas depois do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao IML para investigação da causa morte e a relação com a agressão sofrida. Já os colaboradores não tiveram ferimentos graves.

A equipe da UPA lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da vítima da ocorrência. Além disso, fica à disposição da polícia para colaborar com as investigações do caso”.

